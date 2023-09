Varriale: “Napoli a -7 dall’Inter, palla a De Laurentiis: non può rimanere a guardare”

Con 7 punti di distacco dall'Inter è tempo di uscire dagli equivoci per non compromettere sin da ora la stagione. E la palla passa, inevitabilmente, a De Laurentiis. Il tweet di ieri è un atto dovuto ma non basta. Il presidente deve difendere le sue scelte, su Garcia e mercato. Le ha fatte in totale solitudine seguendo un istinto in questi anni quasi sempre vincente. Ma ora non può delegare e per risolvere i contrasti evidenti tra tecnico e squadra deve scendere in campo o al fianco dell'allenatore o sostituendolo. Non può più rimanere a guardare".