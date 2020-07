Vecchi: “Inter migliorata, Conte ha raggiunto obiettivi importanti. Brozovic e Bastoni…”

Stefano Vecchi, ex allenatore dell’Inter Primavera e ora Sudtirol, ha parlato a TuttoMercatoWeb della Serie A stilando la lista dei migliori in questa stagione: “Portiere Gollini, che è cresciuto molto. Abbiamo dei portieri molto bravi in Italia. Difensore Acerbi, perché in Italia è il più forte per quello che ha fatto vedere. Se la Lazio s’è giocata per molto tempo il campionato, il merito è anche il suo. Centrocampista Brozovic, che ha fatto un’altra stagione ad alto livello, dopo quella con Spalletti. Attaccante Zapata. Il podio dei giovani? Donnarumma, che è una sicurezza, poi Bastoni che ha giocato ad alti livelli all’Inter, ha un grande futuro. Ha la sicurezza di un giocatore importante. Poi Zaniolo“.

Su Conte: “A chi il voto più altro tra lui e Sarri? È dura, hanno raggiunto entrambi obiettivi importanti. Sarri ha vinto lo Scudetto ma ha sofferto, l’Inter è migliorata. Darei 6.5 a entrambi“.