Vecchi: “L’Inter si è avvicinata alla Juve, ieri ottima prestazione. E’ importante…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Stefano Vecchi, ex allenatore della Primavera dell‘Inter, ha analizzato la gara tra i nerazzurri e la Lazio nell’1-1 del match dell’Olimpico. Ecco le sue dichiarazioni:

“Risultato positivo, quella di Inzaghi squadra tosta e difficile da battere, ottima prestazione per i nerazzurri credo sia importante vedere continuità in questo senso. Può capitare che la squadra con l’uomo in meno si compatti di più, non lo ritengo un passo indietro forse l’Inter aveva speso di più. Credo Inter sia una squadra largamente completa in ogni reparto, ha preso giocatori per migliorarla ulteriormente e credo sia vicina al top. Quest’anno c’è un po’ l’incognita Juve, sicuramente l’Inter le si avvicina“.

(Fonte: Radio Sportiva)