Vecchi: “Zaniolo giocatore dal talento purissimo. Non è vero che all’Inter non è stato…”

Intervistato da Tuttojuve.com, Stefano Vecchi ripercorre la storia di Nicolò Zaniolo all’Inter. Dopo una breve parentesi in nerazzurro, il giovane centrocampista è stato ceduto alla Roma nell’ambito dell’operazione Nainggolan. “Zaniolo è un giocatore di potenzialità e dal talento purissimo. Non è vero che all’Inter non è stato compreso, altrimenti non avrebbe fatto degli investimenti per prenderlo dall’Entella. Ed è stato un grande trascinatore in quella stagione. In quel particolare momento, la società ha preferito fare una scelta e prendere un giocatore già pronto come Nainggolan. Ma poi Nicolò è riuscito a bruciar subito le tappe diventando subito un giocatore di livello internazionale, ma in tanti si aspettavano un cammino del genere. Penso che sia stato molto bravo a sapersi subito calare in realtà importanti come la Champions e la Serie A. Non è da tutti“.

(Tuttojuve.com)