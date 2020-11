CorSera – Ecco il vecchio Conte senza filtri: garanzia di successo per l’Inter. E Vidal…

“Una vittoria potente, grassa e feroce. Stavolta gli schiaffi l’Inter li dà, si rialza con rabbia dopo il k.o. con il Real Madrid e picchia fortissimo sul Sassuolo, accartocciato come un’utilitaria da una pressa meccanica”. Apre così l’articolo del Corriere della Sera in merito alla grande vittoria dell’Inter contro il Sassuolo. Un successo che mostra a Conte un’Inter feroce e in grado di chiudere la partita in un quarto d’ora. “L’Inter mostra finalmente la faccia del tecnico, deciso in campo e anche fuori, nelle parole ruvide”, commenta il quotidiano che ribadisce come il ritorno del ‘vecchio Conte’ senza filtri sia garanzia di risultati per la squadra.

CONFRONTO E REAZIONE – La risposta dell’Inter è stata forte anche perché, dopo il KO contro il Real Madrid, è arrivato un confronto negli spogliatoi, come raccontato da Lautaro nel post-partita. I nerazzurri, a Reggio Emilia, hanno disputato una prova impeccabile anche grazie alle scelte di Conte. “Il tecnico abroga il trequartista e torna al centrocampo con i tre in linea, con Barella a proteggere la difesa, Gagliardini e Vidal mezzali pure. La mossa fa finalmente sbocciare il cileno che si riscatta dopo la brutta prova con il Real: una stupenda fioritura tardiva”, il giudizio del CorSera.