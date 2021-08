Vecchioni: “Sarà bel campionato. Juve favorita. L’Inter si sta un po’ disgregando”

Il noto tifoso nerazzurro ha detto la sua sul prossimo campionato che sta per cominciare e sulla forza delle rivali interiste

«Col ritorno di Allegri darei un 60 - 70% di chance scudetto alla Juve, anche perché l’Inter mi sembra si stia un po’ disgregando. Ma occhio alle novità, Spalletti al Napoli e Sarri alla Lazio non vanno sottovalutati, così come sono in agguato Milan e Atalanta», ha aggiunto.