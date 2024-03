Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Radio Deejay, Roberto Vecchioni, noto cantautore e tifoso dell'Inter, ha raccontato un divertente aneddoto di quando insegnava a scuola: "L'Inter è una delle mie tre priorità della vita con moglie e figli: ma non ho l'età da stadio. Io la vedo da solo, è una cosa sacra: quando c'è qualcuno perde. Quando insegnavo, avevo un vezzo: se l’Inter vinceva, il lunedì non interrogavo. Era un modo subdolo per far tifare Inter ai miei studenti".