Caressa: “Vecino? Stupito sia finito sul mercato. Parlano di faccia a faccia con Conte, ma…”

Fabio Caressa, durante la sua trasmissione su Skysport, ha parlato di Inter e in particolare si è soffermato anche sulla mancata convocazione di Vecino, sul quale l’allenatore nerazzurro ha preferito non dare spiegazioni nella conferenza stampa che ha preceduto la gara contro il Cagliari. «Dico solo che non è convocato», ha detto l’allenatore.

E il giornalista sull’uruguaiano ha detto: «Sapete qualcosa di Vecino? Sono sorpreso che sia finito sul campo repentinamente. Si parla di un faccia a faccia con Conte, ma poteva essere utile a centrocampo, per quanto l’Inter abbia recuperato Borja Valero. Perché Eriksen è un giocatore con caratteristiche diverse».

(Fonte: Skysport)