Verso Lazio-Inter, CorSera: “Eriksen in ballottaggio ma non con Vecino: le ultime. Conte…”

“Per Antonio Conte Inter e Lazio «sono due outsider del campionato», giudizio riduttivo, per sé e Simone Inzaghi e per inquadrare la sfida tra prima e seconda. La partita dell’Olimpico è tra vere pretendenti allo scudetto e porta in campo 107 punti, un record per la serie A alla 24ª giornata”. Apre così l’articolo del Corriere della Sera in merito a Lazio–Inter, uno dei crocevia in ottica scudetto. ” È una partita scudetto, mimetizzata da sfida non decisiva, chi perde zavorra la classifica e la testa: il rischio è altissimo per entrambi, visto l’impegno della Juventus con il Brescia. L’Inter è a un punto di svolta, oggi la Lazio e tra due settimane lo scontro allo Stadium con i bianconeri, abbastanza per capire quale piega prenderà il finale di stagione”, spiega il quotidiano.

LA SPERANZA DI CONTE – Dopo due giornate di squalifica, l’Inter ritrova Lautaro Martinez che tornerà a far coppia con Romelu Lukaku, quest’ultimo a segno 12 volte in 11 trasferte. “Conte sta coperto per non far schizzare alle stelle aspettative già altissime, ma al primo anno ha sempre vinto e farlo di nuovo lo trasferirebbe, quasi di diritto, dalla galleria dei grandi a quella dei mostri sacri. All’Olimpico si presenta con la miglior difesa del campionato, appena 20 reti incassate come pure la Lazio. Ritrova, dopo due turni di squalifica, Lautaro ammaliato dalle sirene mai mute del mercato”, spiega il CorSera.

ERIKSEN O BARELLA – Per il quotidiano milanese, il vero ballottaggio per Conte è tra Eriksen e Barella: “Chi resta ancora tra i sospesi è Christian Eriksen. Il danese si gioca una maglia da titolare con Barella più che con Vecino, l’uruguaiano dovrebbe esserci e piantonare Milinkovic-Savic. Cominciare con lui (Eriksen, ndr) non sarebbe poi così strano. Il tecnico deciderà, ma senza l’infortunato Sensi (resterà in panchina anche Handanovic, in porta va Padelli), il danese è un’imprevedibile variabile da potersi giocare“, chiosa il CorSera.