Vecino positivo al covid. Sui social: “Con un po’ di pazienza si sistema tutto”

Il calciatore era partito per raggiungere la Nazionale per le gare di qualificazione al Mondiale in Qatar ma è stato fermato dal coronavirus

Eva A. Provenzano

Cose che accadono in tempi di pandemia. Matias Vecino era partito per raggiungere la sua Nazionale, l'Uruguay, per disputare le gare di qualificazione ai Mondiali contro Perù (venerdì 25 marzo ore 00:30 ora italiana) e Cile (mercoledì 30 marzo ore 01:30 ora italiana). Ma un tampone molecolare ha confermato la sua positività al coronavirus. Così su Instagram è arrivata la reazione del calciatore dell'Interche, dopo l'ufficialità della notizia, ha scritto: "Basta avere un po' di pazienza e tutto si sistema".