Vecino: “Abbiamo dato tutto, pensiamo a recuperare. EL? Sappiamo che sono tutte…”

Le parole di Matias Vecino a Inter TV: “Abbiamo dato tutto, purtroppo gli episodi sono andati così. Sapevamo che erano partite di alta intensità, per essere alla pari di questa squadra devi giocare a questi ritmi altrimenti non ce la fai. Pensiamo a recuperare, giovedì c’è un’altra partita. EL? Ancora non abbiamo visto niente, sappiamo che in Europa sono tutte difficili. Vorranno fare bella figura, noi dobbiamo andare lì per vincere e per indirizzare la qualificazione”.

(Inter TV)