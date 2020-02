Inter, Vecino: “Dopo il primo tempo era nera. Vivo il derby in maniera speciale”

Fra i protagonisti assoluti del magico derby vinto dall’Inter per 4-2 contro il Milan, Matias Vecino ha messo anche il suo timbro sul momentaneo 2-2. Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il centrocampista nerazzurro ha detto:

“Dopo il primo tempo si vedeva nera la situazioni. Ci siamo guardati e ci siamo detti di tirare fuori qualcosa in più, perché altrimenti sarebbe finita male. Trovando il gol subito, siamo diventati più aggressivi e abbiamo indirizzato la partita. Sento in maniera speciale i derby, sento una carica in più. Finora è andata bene, speriamo che il Milan continui a portarmi fortuna. Il fallo su Theo Hernandez? Bisogna far sentire una certa presenza, ci sta che sia stato positivo per la squadra. Io uomo del destino? Sono episodi, ma ovviamente quando c’è una partita speciale immagino qualcosa che può succedere, speriamo in altre serate così“.

(Fonte: Inter TV)