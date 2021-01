Countdown iniziato per il rientro in campo con l’Inter per Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano ha infatti smaltito l’ultimo pesante infortunio e mira ad una convocazione per le prossime partite. Spiega infatti La Gazzetta dello Sport: “Ad Appiano continua il recupero di Vecino, ieri finalmente in campo nel test amichevole. L’uruguaiano spera di poter tornare tra i convocati già per sabato. Un’arma in più in vista dei tanti impegni”.