Vecino, futuro da stabilire. Marotta valuta le alternative, ma con l’Inter non è finita

Il centrocampista piace a Inzaghi e finora ha trovato spazio, ma ha il contratto in scadenza e non ci sono trattative in corso

Secondo Calciomercato.com "Al momento non ci sono trattative in corso per un rinnovo nonostante i nerazzurri in questo periodo stiano lavorando proprio sui contratti: dopo l'ufficialità per il prolungamento di Lautaro - con clausola rescissoria eliminata - tutto fatto anche per quello di Barella e c'è ottimismo per quello di Brozovic. E Vecino? Al momento la sua situazione non è considerata una priorità. Anzi, Marotta di sta guardando intorno in cerca di un acquisto in quel ruolo: Nandez (Cagliari) e Thorsby (Sampdoria) i profili che piacciono di più".