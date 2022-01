Inter, oggi test in famiglia ad Appiano. Vecino atteso lunedì. E Lautaro…

Nella giornata di oggi, l'Inter scenderà in campo alla Pinetina per un test in famiglia con alcuni ragazzi del settore giovanile

Matteo Pifferi

Nella giornata di oggi, l'Inter scenderà in campo alla Pinetina per un test in famiglia con alcuni ragazzi del settore giovanile, prima della domenica di riposo. "Atteso, probabilmente già lunedì, il ritorno di Vecino che, diffidato, è stato ammonito nella vittoria del suo Uruguay contro il Paraguay. L'ex Fiorentina non prenderà così parte al match programmato la notte tra martedì e mercoledì tra Uruguay e Venezuela", commenta il CorSport che rimarca la speranza di Inzaghi che Lautaro possa essere risparmiato per il match tra Argentina e Colombia.