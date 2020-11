TS – Vecino ha recapitato a Marotta un messaggio. E ora il Torino vira su un altro elemento dell’Inter

Vecino, si parla da tempo di uno scambio tra Inter e Torino con il difensore Izzo che finirebbe a Milano e il controcampista da Giampaolo. Ma il ds Vagnati segue anche la situazione di Radja Nainggolan. Il Torino è alla ricerca di rinforzi a centrocampo e guarda da tempo con attenzione in casa Inter. È ormai noto l’interesse granata per, si parla da tempo di uno scambio tra Inter e Torino con il difensore Izzo che finirebbe a Milano e il controcampista da Giampaolo. Ma il ds Vagnati segue anche la situazione di Radja

“Izzo non vede l’ora di raggiungere Conte mentre Vecino, ancora in fase di rieducazione dopo l’operazione al menisco, sta prendendo tempo, storcendo un po’ il naso all’ipotesi. Ha recapitato a Marotta il desiderio di giocare in un club più competitivo che, magari, faccia anche le Coppe. Chiaro che andrà convinto: ma c’è tempo per farlo”, spiega Tuttosport. Ma c’è anche la possibilità che Izzo possa essere ceduto (su di lui anche la Roma) e con l’incasso della vendita il Torino potrebbe provare a prendere Nainggolan.