Vecino, nessuna opzione gradita: rimane all’Inter fino alla scadenza del contratto

Il centrocampista uruguaiano pare destinato a rimanere a Milano, per poi cambiare aria nella prossima stagione

Matias Vecino rimarrà all'Inter fino alla naturale scadenza del suo contratto; sembra essere questo, ormai, lo scenario più probabile. Non tanto per una decisione dei nerazzurri di tenerlo e di puntare ancora su di lui o del giocatore stesso, desideroso di giocarsi le sue carte in questa seconda parte di stagione, quanto per una mancanza di opzioni gradite al centrocampista uruguaiano. Così scrive Tuttosport: "L'uruguaiano, anche per assenza di opzioni a lui gradite, sembra intenzionato a rimanere ad Appiano fino a fine stagione (quando il suo contratto con l'Inter andrà a naturale scadenza)".