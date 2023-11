Vecino: “A Roma in tanti mi ricordano il gol con l’Inter. Se D’Ambrosio e Icardi…”

In una lunga intervista a Laziopress.it, Matias Vecino ha toccato diversi temi. Uno riguarda il suo ruolo in campo: “Tutti mi definiscono una mezz’ala ma credo che nella mia carriera il miglior rendimento ce l’ho avuto quando giocavo nel centrocampo a due come avvenuto con la Fiorentina e all’Inter con Spalletti. Se me lo chiedete oggi nella Lazio vi rispondo che preferisco giocare davanti la difesa, è chiaro però che bisogna allenarsi molto per interpretare quel ruolo ma con Sarri mi alleno da mezz’ala".