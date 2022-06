Vega: “La Serie A sta tornando, lo dimostrano gli arrivi di Lukaku e Pogba”

Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Ramon Vega , ex difensore, ha parlato così del momento che sta vivendo la Serie A: "La Premier League di oggi è come la mia Serie A che fu il massimo per i grandi campioni all’epoca. Oggi va di moda il campionato inglese, anche se la Serie A sta tornando e lo si vede dagli arrivi di Lukaku e Pogba. Stimo molto Gravina, il presidente della Federcalcio italiana.

Sta facendo un grande lavoro in un momento di crisi per il calcio italiano, come lo dimostra la mancata qualificazione degli Azzurri al Mondiale in Qatar. Dobbiamo tornare indietro vent’anni per trovare l’ultimo grande fantasista alla Cassano, Roby Baggio o Beppe Signori. Ma Gravina mi fa ben sperare, con lui siete in buone mani. Certo, ha tanto lavoro davanti e moltissima pressione addosso perché le aspettative per far rinascere il sistema calcio italiano sono altissime. Ma in poco tempo ha già lasciato il segno, vincendo l’Europeo".