Velazquez: “De Paul può fare la differenza in qualsiasi club. Musso pronto per l’Inter. Handanovic…”

Intervistato da Calciomercato.com, l’ex allenatore dell’Udinese Julio Velazquez ha parlato di Rodrigo De Paul, centrocampista argentino dei friulani nel mirino dei top club italiani e non solo: “Per Rodrigo sono felicissimo, perché è un bravo ragazzo ed è un calciatore straordinario. Ha fatto una crescita impressionante negli ultimi due anni. Quando siamo arrivati a Udine arrivava da una stagione non semplice, ma grazie alla sua mentalità fin dal precampionato si è messo al lavoro ed è migliorato tantissimo. Con noi ha giocato da mezzala, da trequartista da esterno e l’ha sempre fatto bene, ma per me la sua posizione ideale è da trequartista puro. Milan o Juve? Dico che è pronto per giocare da titolare in qualunque squadra, l’importante è che abbia spazio e farà la differenza“.

Il tecnico spagnolo ha parlato anche di Juan Musso, accostato all’Inter per il dopo Handanovic: “È un ragazzo davvero straordinario. Già quando è arrivato a Udine ere un portiere molto forte, ma oggi lo è anche di più. È al livello per essere titolare nella nazionale argentina e non solo. Noi abbiamo avuto fiducia in lui e l’abbiamo schierato subito. Grazie al lavoro fatto con gli allenatori dei portieri è diventato fortissimo. Più forte di Handanovic? Il portiere dell’Inter è ancora oggi uno dei migliori portieri al mondo, ma credo che Musso potrà fare la stessa carriera e sia pronto per giocare in una big come l’Inter o in qualunque altra piazza in Europa“.