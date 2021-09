Veltroni: “L’Inter ha turato la falla finanziaria e scelto giocatori che…”

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Walter Veltroni analizza le big della Serie A a mercato chiuso

"L’occhio è andato in primo luogo ai bilanci, terremotati dal Covid e dalla stranezza di un legittimo sistema di prevenzione che consente di stare ammassati sugli autobus o nella metropolitana e obbliga al distanziamento nei cinema, nei teatri, negli stadi. Chi si è rafforzato di più? Va fatta una premessa: non sempre le pagelle di fine estate corrispondono alla classifica di primavera. L’impressione è che il Milan sia la società che ha operato meglio per rafforzare i vari settori con innesti di qualità. Che la Roma abbia comprato uno di quei centravanti che fanno squadra, come Abraham, e abbia affrontato il problema annoso del portiere".

"Che l’Inter, pur spogliata di due campioni assoluti come Hakimi e Lukaku, abbia turato la falla finanziaria e scelto giocatori come Dumfries, Dzeko, Correa, Calhanoglu che mantengono i nerazzurri al vertice delle previsioni per lo scudetto. Atalanta, Lazio e Napoli hanno conservato l’assetto competitivo che le iscrive nel novero delle sette favorite per il tricolore. E la Juventus? “Luci e ombre”. Le luci sono l’arrivo di Locatelli, quello di Kean, che Allegri riuscirà a guidare verso il suo naturale approdo di qualità, e, in generale, il ringiovanimento di una rosa che aveva bisogno di immaginarsi, da ora, come base di un progetto lungo. Ma forse, se si vuole impostare un nuovo ciclo, non si può continuare a usare un solo giocatore per risolvere, e nascondere, i problemi di una rosa. E qui è l’ombra. Da tempo, su queste colonne, insistiamo sulla inadeguatezza del reparto decisivo di ogni squadra: il centrocampo".