Venerato: “Allegri-Napoli? Tutto vero. Ma l’Inter potrebbe pensarci se…”

Le parole del giornalista: "L'Inter potrebbe pensare al toscano qualora Antonio Conte decidesse di interrompere il suo rapporto con i nerazzurri"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Ciro Venerato, giornalista RAI, ha parlato così del futuro di Massimiliano Allegri: "Massimiliano Allegri è in pole per la panchina del Napoli. Tutto vero. Il tecnico toscano piace al presidente Aurelio De Laurentiis e posso dire che i due sono amici, si sentono spesso anche al telefono. Allegri ha consigliato Gennaro Gattuso al patron del sodalizio campano. Un mese fa De Laurentiis e Allegri si sono almeno sentiti, non so se si sono visti, ma non lo posso escludere. Ci sono degli ostacoli all'arrivo di Massimiliano Allegri al Napoli. Il primo è il Real Madrid, club sulle tracce del mister toscano. Il secondo ostacolo potrebbe essere dall'interesse di altre squadre per l'allenatore toscano. L'Inter potrebbe pensare al toscano qualora Antonio Conte decidesse di interrompere il suo rapporto con i nerazzurri. Discorso simile per Psg e Juventus se cambiassero i loro rispettivi allenatori".