Venerato: “Insigne-Inter? E’ il terzo obiettivo. Zapata priorità, per Correa…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Ciro Venerato, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Lorenzo Insigne, sulle cui tracce c'è anche l'Inter: "Per l'Inter è solo il terzo obiettivo in ordine gerarchico. Zapata è la priorità, ma l'Atalanta fa muro anche se il calciatore vuole l'Inter, poi dopo c'è Correa anche valutazione della Lazio è troppo alta e Lucci, l'agente del calciatore, sta cercando di mediare. Se sfumassero queste due soluzioni, allora l'Inter potrebbe fare un'offerta per Insigne".