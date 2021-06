Venerato: “Inter, D’Ambrosio fino al 2022. Per prenderlo ci vuole questa cifra”

Il giornalista ha fatto il punto sul futuro del terzino nerazzurro, che ha da poco rinnovato con l'Inter

E' ancora incerto il futuro di Danilo D'Ambrosio. L'Inter ha esercitato la clausola per il rinnovo del calciatore fino al 2022, ma non è detto che il terzino prosegua la sua avventura in nerazzurro. Su di lui c'è infatti l'interesse del Napoli, con Luciano Spalletti alla guida. Ciro Venerato, giornalista Rai, ha fatto il punto sul futuro di D'Ambrosio a Radio Kiss Kiss Napoli: “L’Inter ha rinnovato il contratto di D’Ambrosio fino al 2022. Per acquistarlo occorrono circa 6,5mln trattabili”, ha detto.