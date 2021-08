Venerato: “Inter, contatto informale per Insigne. Il club lo punterebbe se…”

Così il giornalista Rai: "I rapporti tra Marotta e De Laurentiis sono ottimi, l'Inter non vorrebbe strappare il calciatore a parametro zero al Napoli"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Ciro Venerato , esperto di mercato di Rai Sport, ha confermato l'interesse dell'Inter nei confronti di Lorenzo Insigne : "Il Napoli non ha potuto presentare nessuna offerta al calciatore per il rinnovo. La società valuta l'attaccante 20-25 milioni anche se ufficialmente ne chiede trenta. L'Inter ha preso delle informazioni sul ragazzo. C'è stato un contatto informale tra le società. I nerazzurri hanno fatto capire che potrebbero essere interessati all'esterno, ma non certamente ora.

I rapporti tra Marotta e De Laurentiis sono ottimi, l'Inter non vorrebbe strappare il calciatore a parametro zero al Napoli. Qualora fallissero altri affari, la dirigenza della Beneamata punterebbe il giocatore. Non c'è stata una offerta ufficiale dell'Inter al Napoli. Sanchez? Non è un calciatore che fa breccia nel Napoli e che potrebbe essere inserito in una eventuale trattativa per Lorenzo Insigne per varie ragioni".