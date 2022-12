Venerato: “Koulibaly all’Inter? Ecco cosa dicono procuratore e club nerazzurro”

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha commentato le voci emerse questa mattina di un possibile approdo all'Inter di Koulibaly in caso di addio a Skriniar. Queste le sue considerazioni in merito: "Kalidou Koulibaly non sarà mai dell'Inter. Pensieri e parole che arrivano direttamente dal suo entourage. Il difensore centrale non accetterebbe mai un club italiano diverso dal Napoli. Anche dalla sede nerazzurra ci arrivano identiche smentite. Stipendio ( in primis) e scelta di vita( mai contro il Napoli) rendono impossibile la trattativa".