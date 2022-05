Venerdì si gioca Inter-Empoli, ecco dove vederla in tv

Penultimo appuntamento a San Siro per i tifosi nerazzurri e per chi non potrà essere allo stadio le indicazioni su come vederla in televisione

Eva A. Provenzano

Sta per arrivare il penultimo appuntamento della stagione in casa. A San Siro, per affrontare l'Interancora impegnata nella lotta scudetto, arriva l'Empoli di Andreazzoli che arriva da una vittoria importante con il Napoli e una sconfitta contro il Torino per mano di Belotti.

La gara, valida per la 36esima giornata della Serie A, è prevista per il venerdì 6 maggio alle 18.45. Chi non potesse essere allo stadio, dove sono previsti altri numeri importanti da parte dei tifosi, potrà vedere la gara in diretta esclusiva su DAZN.

INTER-EMPOLI IN TV

Inter-Empoli, in programma venerdì 6 maggio alle 18:45 al Meazza sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app del canale streaming, su smart tv e attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app.