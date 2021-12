Venezia, Crnigoj: “Contro l’Inter in partita fino all’ultimo minuto. Nella ripresa…”

Le parole del calciatore neroverde a proposito della gara con l'Inter e non solo in conferenza stampa

Domen Crnigoj, centrocampista del Venezia, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del momento dei lagunari. Inevitabile un commento sulle ultime due sconfitte: "Contro l'Atalanta si è visto anche dal risultato era molto dura. Contro l'Inter però fino all'ultimo minuto eravamo in partita, nel secondo tempo li abbiamo attaccati, ma non abbiamo avuto qualità e fortuna per fare gol. Dispiace un po', nessuno si aspettava vittorie in queste due gare, ma nessuno si aspettava neanche la vittoria contro la Roma per esempio. In queste gare con squadre così forti i punti li abbiamo fatti in casa, questo vuol dire qualcosa, in tutte le partite noi vogliamo vincere e poi vediamo come andrà".