Venezia-Inter, pagelle CdS: Bastoni bene da centrale, Barella è stanco e si vede

Le pagelle del Corriere dello Sport: prestazione positiva da parte dei nerazzurri, uno solo risulta insufficiente

L'Inter si impone 0-2 sul campo del Venezia e si porta a un solo punto dalla coppia di testa formata da Milan e Napoli. Per il Corriere dello Sportil migliore in campo è Calhanoglu, al terzo gol consecutivo e sempre più a suo agio nel ruolo di mezzala. Bene Bastoni nel ruolo di centrale dei tre in difesa: "Sicuro centrale della linea a 3. E funziona, anche da regista aggiunto". Meno brillante del solito Barella: "Inzaghi non ne fa a meno nemmeno stavolta. È stanco e si vede: poco continuo nelle percussioni e salta qualche giro nei ripiegamenti".