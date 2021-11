Venezia-Inter, pagelle TS: Brozovic dirige l’orchestra, male Dzeko e Correa

Le pagella di Tuttosport: Calhanoglu il migliore in campo al di là del gol segnato, giornata opaca per gli attaccanti

Successo importante per l'Inter, che archivia la pratica Venezia e accorciano il gap dalla vetta della classifica. Per Tuttosport è Calhanoglu il migliore in campo. Bene anche Brozovic, che "Dirige l'orchestra con precisione e puntualità". Giornata opaca per Dzeko e Correa, unici insufficienti al pari di Vecino.