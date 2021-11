Venezia-Inter, eletto il migliore in campo: nessun dubbio per i tifosi nerazzurri

I tifosi dell'Inter hanno scelto il migliore in campo tra le fila dei nerazzurri in occasione del successo per 2-0 a Venezia

Alessandro De Felice

Importante e meritato successo dell'Inter, che sbanca il Penzo battendo 2-0 il Venezia grazie ai gol di Calhanoglu e Lautaro Martinez.

Una prova di squadra che, tra i tanti protagonisti, ha visto quattro giocatori in lizza per il premio di migliore in campo deciso attraverso il sondaggio su Twitter che ha decretato la vittoria di...Hakan Calhanoglu!

Marcelo Brozovic 19,9%| Ha sfiorato la perfezione, chiudendo la partita con il 97,5% di precisione nei passaggi. Partita totale per il centrocampista, sempre al centro dell'azione.

Ivan Perisic 7,7%| Altra prova in cui ho mostrato di essere in forma smagliante. 4 cross pericolosi, i soliti recuperi in difesa.

Lautaro Martinez 6,4%| Entra e catalizza tanti palloni, lotta, torna anche in difesa. Poi si procura e realizza il rigore del 2-0.

Hakan Calhanoglu 66%| Gol bellissimo, un destro imprendibile da fuori. Non solo quello: partita di quantità e qualità.

(Fonte: Inter.it)