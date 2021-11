Venezia-Inter, nerazzurri più che favoriti al ‘Penzo’: le quote del match

Il pensiero dei bookmakers attraverso le quote alla vigilia della sfida Venezia-Inter, anticipo del 14° turno di Serie A

Messo alle spalle il naufragio di Stamford Bridge, la Juve torna domani allo Stadium per la sfida con l'Atalanta, fondamentale in chiave Champions. Per gli analisti SNAI i bianconeri si presentano da favoriti: la vittoria che consentirebbe ad Allegri di riportarsi a un punto dagli avversari, e quindi dal quarto posto, vale 2,15.

Un'altra rete dell'ucraino si gioca a 4,00. A 2,75 la firma sul match di Dybala, appaiato in quota dal duo atalantino Zapata-Muriel. Domenica sera, altro match di gran livello, tra Napoli e Lazio. La squadra di Spalletti ha conosciuto due giornate negative, contro Inter e Spartak Mosca, e dovrà rinunciare a lungo a Osimhen. Il pronostico SNAI è però nettamente dalla sua parte, visto che il segno «1» si ferma a 1,80, la «X» è a 3,85 e il «2» sale fino a 4,25. Mertens e Insigne sono i più attesi per ciò che riguarda il gol, entrambi a 2,50. Vicinissimo il ristabilito Immobile, speranza laziale a 2,75. Occhio anche a Pedro, splendido a Mosca in Europa League: lo spagnolo di nuovo in rete si gioca a 4,00.