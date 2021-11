Venezia, pienone allo stadio in vista dell’Inter. E Okereke sogna il tris

Grande entusiasmo per la formazione lagunare che, reduce dai successi contro Roma e Bologna, attende i campioni d'Italia

Grande entusiasmo a Venezia per l'arrivo dell'Inter: la formazione guidata da Paolo Zanetti, reduce dai successi contro Roma e Bologna, affronta in un "Penzo" tutto esaurito i campioni d'Italia in carica. Tra le stelle della squadra, come sottolinea Tuttosport, c'è il nigeriano David Okereke, in gol nelle ultime due gare: "Okereke, due gol consecutivi, entrambi pesantissimi, sogna il tris da favola. C'è l'Inter di fronte, una di quelle squadre che sognava di affrontare quando giocava con gli amici in Nigeria. Johnsen, altro gioiellino che Paolo Zanetti sta maneggiando con cura, punta invece al suo primo timbro in serie A dopo tante prestazioni importanti. I tifosi che riempiranno lo stadio "Penzo", esaurito assicurato, sperano di vedere la propria squadra ancora protagonista in una delle sfide più attese della stagione. Poi c'è il tecnico Zanetti che non pone freno ai sogni. [...] L'infermeria si è svuotata. Anche Svoboda e Crnigoj si sono aggregati al resto del gruppo per cui stavolta i problemi sono legati alle scelte. Probabilmente la più in bilico delle quali è quella che vede coinvolti Aramu e Kiyine. Il primo può garantire qualcosa di più in fase offensiva, l'altro magari offre maggiori coperture. Per il resto è facile immaginare che i prescelti saranno quelli che hanno portato via tre punti al Bologna in trasferta".