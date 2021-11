Venezia-Inter, pagelle GdS: Calhanoglu è un fattore, tutti sufficienti tranne 3

Le pagelle del quotidiano sportivo all'indomani del successo in campionato dell'Inter per 2-0 sul campo del Venezia

La Gazzetta dello Sport esalta la prova del centrocampista turco, il migliore insieme a Dimarco con un 7 in pagella: "Ormai è un fattore: terzo gol consecutivo, una centralità impensabile solo fino a venti giorni fa nell'Inter. Tutte le sue giocate offensive passano da lui: per i suoi è un vantaggio, per gli avversari un guaio".