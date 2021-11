Venezia-Inter visibile su Dazn e su Sky: canali, ospiti e telecronisti

Non solo Dazn, la gara contro il club veneto dei nerazzurri, sarà trasmessa anche dal canale satellitare in co-esclusiva

La partita tra Venezia e Inter sarà trasmessa su Dazn, detentrice dei diritti tv della Serie A per questa stagione e il prossimo biennio, ma anche da Skysport. In co esclusiva la gara andrà in onda (alle 20.45) su Skysport Calcio, Skysport1, Skysport251 e Now. La gara sarà visibile anche su Skysport 4k, canale Sky dedicato al mondo del calcio e dello sport sul 213 di Sky Q.