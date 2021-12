Venezia-Juve 1-1, Pistocchi contro Allegri: “Non una buona idea presentare…”

Il tweet del giornalista: "Spezia, Salernitana Inter e Verona hanno vinto a Venezia e segnato più di un gol"

"Spezia, Salernitana Inter e Verona hanno vinto a Venezia e segnato più di un gol. Forse presentare la gara come una partita da fare “come una provinciale” non è stata una buona idea". Questo il tweet di Maurizio Pistocchidopo il pareggio 1-1 tra Venezia e Juventus, riferendosi alle parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa, quando ha detto di dover giocare allo stesso modo di una neo promossa.