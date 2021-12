Juventus, Allegri: “Buttati via due punti importanti. Un blackout ci è costato caro”

Solo un pari per la Juventus di Massimiliano Allegri sul campo del Venezia: queste le parole dell'allenatore bianconero a DAZN

Solo un pari per la Juventus di Massimiliano Allegri sul campo del Venezia: i bianconeri, in vantaggio con un gol di Morata, non vanno oltre l'1-1 al Penzo contro gli uomini di Zanetti, che rispondono con una bella rete di Aramu. Intervenuto a DAZN, Massimiliano Allegri analizza così quanto accaduto in campo:

"Abbiamo svolto un buon primo tempo, poi abbiamo avuto qualche minuto di blackout così come a Salerno, fino al gol del Venezia. Non siamo riusciti a cogliere una vittoria che sarebbe stata molto importante. Avremmo dovuto attaccare la profondità, anche perché loro avevano i centrali ammoniti. Punti buttati contro un buon Venezia. Dybala? Ha rischiato, ora vediamo come starà. Mercoledì sembrava stesse bene... Ci sono dei momenti in cui siamo belli, ma altri momenti in cui non riusciamo a stringere. Quarto posto? Oggi abbiamo buttato via due punti che bisognava portare a casa".