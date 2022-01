Serie A: il Milan vince a Venezia e sorpassa, per ora, l’Inter in classifica

I rossoneri portano a termine la missione tre punti contro la formazione di Zanetti e sono momentaneamente primi

Il Milan non si concede distrazioni e porta a compimento la missione Venezia. Tre punti nel sacco di Pioli e i suoi arrivati in una gara senza troppi ostacoli. La pratica la apre Ibrahimovic dopo due minuti: raccoglie un passaggio di Leao e buca la porta avversaria. Alla fine del primo tempo il risultato resta sullo 0-1, ma poco dopo la ripresa Theo Hernandez, con una bella azione sulla sinistra, arriva in area e trafigge Romero. Il punteggio si fa più largo poco dopo, raddoppia lo stesso esterno su rigore: fallo di mano in area di Svoboda, che viene anche espulso.

Il Venezia si fa vedere solo quando i rossoneri si concedono qualche disattenzione in fase difensiva, ma non riescono a pungere. Così il Milan lascia la laguna con tre punti nel sacco: fanno 48 in questa Serie A, quindi più due sull'Inter in attesa della sfida contro la Lazio di questa sera. E in attesa del recupero della gara con il Bologna. Gli uomini hanno giocato in questo momento due gare in più.