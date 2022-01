Venezia, Poggi: “C’è rammarico per il gol di Dzeko, c’eravamo difesi bene”

Paolo Poggi, responsabile dell'area tecnica del Venezia, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli anche del match contro l'Inter

“C’è grande rammarico per il gol di Dzeko, soprattutto perché abbiamo affrontato una squadra in grande emergenza numerica. Abbiamo deciso noi di andare a giocare. Siamo contenti perché abbiamo affrontato una squadra molto forte e con concentrazione e dedizione siamo riusciti a difendere bene. Il rammarico resta per un errore nei minuti finali che ci ha condannati alla sconfitta.”