Mourinho: “Rigore Venezia? Ci sono cose che restano nascoste per anni, prima o poi…”

Ennesima sconfitta per la Roma di Josè Mourinho, che nelle ultime 7 partite ufficiali ha messo insieme solo 5 punti

Marco Macca

Ennesima sconfitta per la Roma di Josè Mourinho, che nelle ultime 7 partite ufficiali ha messo insieme solo 5 punti e che ora si trova a tre punti dal quarto posto in classifica, occupato dall'Atalanta. Ai microfoni di Sky Sport, l'ex allenatore dell'Inter ha commentato così il 3-2 subito a Venezia:

PRODUZIONE OFFENSIVA - "Per me in avanti abbiamo prodotto tanto. Ci sono state tante mezze opportunità che non siamo riusciti a concretizzare. Abbiamo avuto una facilità tremenda nell'arrivare sul fondo a crossare. Difficile capire come siamo riusciti a fare solo due gol con questa produzione offensiva".

RIGORE VENEZIA - "Nella storia della partita entra anche il secondo gol del Venezia: devo proteggere me stesso e rimanere con le mie sensazioni per non esprimere quello che sta accadendo. Abbiamo avuto tante possibilità per il 3-1, ma la realtà è che siamo 2-1 e in controllo e quello che è successo... Non voglio più dire niente, ma era un momento molto importante della partita. La mia idea è che, come allenatore, devo dare ambizione e motivazione, ai giocatori e a me stesso".

QUARTO POSTO - "Devo dire che dobbiamo lottare per il quarto posto, il che non significa che per forza siamo da quarto posto. Dobbiamo lottare fino a quando matematicamente sarà possibile. Nelle ultime due stagioni siamo finiti sesti o settimi e lo sforzo che la società ha fatto ha rinforzato la squadra. Non credo che questa rosa sia migliore di quella dell'anno scorso. Per esempio, giocatori come Bruno Peres e Juan Jesus sarebbero stati utili. La società è stata reattiva. Non è la stagione per avere obiettivi chiari in classifica. Ho tre anni per lavorare qui: questa può essere una stagione che fa male a corpo e anima, ma è molto importante per me per capire.

MAGARI UN GIORNO... - "Magari un giorno capirò il perché di certi episodi: ci sono cose che restano nascoste per anni e un giorno le capirò...".

(Fonte: Sky Sport)