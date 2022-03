Serie A, Venezia-Sampdoria 0-2: una doppietta di Caputo fa respirare Giampaolo

Importante vittoria in chiave salvezza per i blucerchiati, che tornano al successo dopo 3 sconfitte consecutive

Importante successo in chiave salvezza per la Sampdoria, che vince sul campo del Venezia e sale a quota 29 punti in classifica. Decisiva la doppietta realizzata nel primo tempo da Caputo, che fa respirare Giampaolo dopo tre sconfitte consecutive. Prosegue la crisi di risultati dei lagunari, senza vittorie da 5 partite.