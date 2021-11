Inter, rotazione limitata col Venezia. In tre indiziati per una maglia da titolare

Il tecnico dell'Inter Inzaghi non rivoluzionerà la formazione questa sera, ma qualche cambio nell'undici titolare ci sarà

VENEZIA - "La bella vittoria in quel di Bologna porta tantissime conferme nell’XI titolare del Venezia. Stanchezza a parte, Zanetti non pare intenzionato a cambiare l’assetto dei suoi e neppure gli interpreti. Unico dubbio il ballottaggio tra Ampadu e Kiyine. Difficile infati che Tessmann possa ritagliarsi uno spazio dall’inizio contro i Campioni d’Italia. Davanti confermatissimi Okereke, Aramu e Johnsen. Henry quindi destinato al massimo a subentrare".

INTER - "Inzaghi, già ai tempi della Lazio, aveva fatto capire di non essere un fan del maxi turnover. In chiave Venezia quindi possibile qualche rotazione seppur limitata. Dimarco, Dumfires e Correa possono essere considerati indiziati per una maglia da titolare ma anche Gagliardini, che a centrocampo farebbe rifiatare Barella. Anche Vecino è in lizza per sostituire (eventualmente) l'azzurro".