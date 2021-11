Venezia, Vacca: “Inter? Speriamo siano stanchi. Il nostro 100% potrebbe non bastare”

Le parole del calciatore dei lagunari ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match con l'Inter

Prima del calcio d'inizio di Venezia-Inter, Antonio Vacca ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue considerazioni: "Per uscire con qualche punto da questa partita, il 100% potrebbe non bastare. Dobbiamo sperare in una Inter un po' stanca dopo la gara di Champions o che qualcuno di loro non stia al massimo"