Ventola: “Ho visto cose assurde dallo Shakhtar, questo non è giocare a calcio. Lautaro…”

Nicola Ventola ha analizzato il pareggio di Champions League dell’Inter: “Partita strana. Se sei impreciso e cerchi di far girare la palla poi ti stanchi. Devi cercare superiorità numerica, che trovi con l’1 contro 1. Con Hakimi e poi Perisic, per esempio. Una volta che salti l’uomo cerchi di far uscire la difesa. Sia Lukaku che Lautaro hanno tenuto bene. Trovare una squadra così – da attaccante – ti fa venire un grande nervoso. Hai due punti in classifica, giochi con il Real che non è il Real di una volta. Loro attaccano e secondo me l’Inter può andare a giocarsela. Sono fiducioso, non vedo l’ora che l’Inter giochi con il Real Madrid. Ho visto fare cose assurde dallo Shakhtar, questo non è giocare a calcio. Perché rinunciare a giocare a calcio? A Lautaro non mi sento di dire niente”.

(Inter TV)