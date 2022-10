Ventola: “Inter, mi sta piacendo il centrocampo. Barella leader ma la Salernitana…”

"Non c'è stata partita, dal 1' l'Inter si capiva che stava in campo con la testa giusta, mi sta piacendo il centrocampo con Mkhitaryan interno e Calhanoglu basso, tutti hanno giocato bene. La Salernitana ha fatto poco, mi aspetto di più, non ha mai cercato di fare calcio grazie all'Inter, 90' dominati, 2-0 ma poteva finire di più. Anche i subentrati hanno fatto bene, la Salernitana era scarica, per l'Inter è stata una passeggiata. Barella sta bene, è stato leader con la Salernitana, non ha sbagliato un passato, sta bene fisicamente, qualità, non sbraccia, è stato perfetto".