Ventola: “Bremer molto forte, andrà a fare la Champions League con…”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Nicola Ventola ha parlato del futuro di Gleison Bremer: “È molto forte, mi piace tantissimo. Andrà a fare la Champions League in una squadra tedesca”. Bremer, centrale classe 1997 del Torino, è seguito da vicino anche dall’Inter per rinforzare la difesa in estate.