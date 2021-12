Ventola: “Inter migliorata da quando Calhanoglu è cresciuto. E Dumfries…”

Nicola Ventola ha parlato alla BoboTV su Twitch di Inter, dopo la grande vittoria all'Olimpico contro la Roma

"L'Inter è dall'inizio del campionato che si vedeva che aveva qualcosa di più di Conte. Ma l'Inter è ancora più solida da dopo il derby quando Calhanoglu ha preso fiducia. L'Inter ha qualcosa in più da quando è cresciuto Calhanoglu. Con la Roma, l'Inter ha fatto una grande partita ma tanti demeriti li ha avuti anche la Roma, soprattutto nel primo tempo. Anche chi era in ritardo, Dumfries, sta prendendo fiducia. C'è un sistema, Calhanoglu ha dato qualcosa in più a centrocampo".