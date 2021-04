Ventola: “Il City vuole Lukaku”. Cassano risponde: “Cazzate, è il procuratore che…”

Antonio Cassano ha risposto a Ventola che ha ribadito l'interesse di City e Chelsea per Lukaku: ecco il botta e risposta

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha risposto a Ventola che ha ribadito l'interesse di City e Chelsea per Lukaku: "Confermo, il City e il Chelsea seguono Lukaku", ha commentato Nicola Ventola. "Non dire cazzate, nell'idea di Guardiola non rientra Lukaku. Secondo me sono i procuratori che lo dicono per prendere più grano".