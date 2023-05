Ventola: “Cosa deve fare l’Inter in finale col City. E sceglierei Lukaku”

Ecco il pensiero dell'ex attaccante Nicola Ventola in vista della finale di Champions League tra Man City e Inter

In collegamento alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Nicola Ventola ha parlato del momento dell’Inter. Ecco le sue dichiarazioni: “City-Inter? Spero che vinca l’Inter, ho giocato in nerazzurro. Spero di vedere una squadra corta e bassa, non va dato spazio all’attacco del City.