Ventola: “Conte ha ridato fiducia a Skriniar, adesso testa al campionato: mentalmente…”

Nicola Ventola ha analizzato il pareggio dell’Inter a San Siro contro lo Shakhtar e la conseguente eliminazione dall’Europa: “Sono rimasto un po’ sorpreso dall’atteggiamento dello Shakhtar, non è mai arrivato il cross giusto per i nostri attaccanti. Anche Eriksen ha avuto delle occasioni. Normale che devi fare gol e non sei riuscito in 180 minuti, quindi devi migliorare a livello realizzativo. Hai creato tantissimo, la delusione è grande. Un giocatore ambisce sempre ad arrivare il più lontano possibile. Fa male perché eri superiore alle altre squadre. Mentalmente i giocatori si riprenderanno, deve essere bravo Conte a gestire una rosa importante. Puoi fare benissimo in campionato. Farà delle scelte, scontenterà qualcuno. Ma secondo me il mister sarà bravissimo a gestire questa cosa”.

Campionato: “Fa male, però nel calcio è quello che ti dà vita e speranza. Sai di essere una buona squadra, fortissima, alla pari con le altre. Stai di nuovo ritornando l’Inter che crea, vince e convince. Non si vince da tanti anni, mentalmente sai che lo puoi vincere, il campionato. Il passato è passato, viene automatico andare avanti. L’Inter si concentrerà sul campionato. Nelle ultime quattro partite ha dato l’impressione di essere solida, i perni sono Skriniar, Bastoni e de Vrij. Skriniar è stato fermo parecchio, è il classico giocatore che per essere bravo nell’uno contro l’uno deve sentirsi titolare. Adesso Antonio gli ha ridato fiducia. Importante è partire e non prendere gol. Molti giocatori dell’Inter sono alle prime esperienze in Champions League. Questa carta il Real Madrid l’ha usata. Quando ha detto che era una finale, l’ha vinta. Non ha mai sbagliato nei momenti decisivi. Ne parliamo a maggio, sono molto fiducioso. Avere un allenatore così bravo che avrà la settimana per preparare le partite sarà un grandissimo vantaggio”.

(Inter TV)